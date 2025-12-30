فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بقنا بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية"

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بنات التابعة لادارة أبوتشت التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية " عن المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2025 - 2026.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بجهود متواصلة من جميع العاملين بالمدرسة، من إدارة ومعلمين وطلاب، وبالتنسيق المثمر مع توجيه المكتبات، مشيراً إلى أن نجاح المدرسة فى المنافسة يعكس مدى الالتزام بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي للطلاب.

وأوضح الصابر، بأن المديرية تحرص دائمًا على دعم كل المبادرات والإنجازات التي تحققها المدارس، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل ثمرة العمل الجماعي والتخطيط الدقيق والإبداع في إدارة الموارد التعليمية.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المدرسة الفائزة والقائمين على المسابقة والمشرفين على الطلاب وعلى رأسهم سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات تقديرا لمجهوداتهم ومتابعتهم لأنشطة الطلاب حتى تأهيلهم للمسابقة وفوزهم بالمراكز الأولى.

وفى سياق آخر عقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعاً موسعاً مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026م.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة الاستعداد الجيد والمتميز، بما يضمن انتظام وانضباط العملية الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الالتزام التام بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على المتابعة اليومية لسير الامتحانات داخل اللجان، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

