مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026
محافظات

فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بقنا بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية"

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بنات التابعة لادارة أبوتشت التعليمية بالمركز  الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية " عن المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2025 - 2026.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بجهود متواصلة من جميع العاملين بالمدرسة، من إدارة ومعلمين وطلاب، وبالتنسيق المثمر مع توجيه المكتبات، مشيراً إلى أن نجاح المدرسة فى المنافسة  يعكس مدى الالتزام بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي للطلاب.

وأوضح الصابر، بأن المديرية تحرص دائمًا على دعم كل المبادرات والإنجازات التي تحققها المدارس، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل ثمرة العمل الجماعي والتخطيط الدقيق والإبداع في إدارة الموارد التعليمية.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المدرسة الفائزة والقائمين على المسابقة والمشرفين على الطلاب وعلى رأسهم سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات تقديرا لمجهوداتهم ومتابعتهم لأنشطة الطلاب حتى تأهيلهم للمسابقة وفوزهم بالمراكز الأولى.

وفى سياق آخر عقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعاً موسعاً مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026م.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة الاستعداد الجيد والمتميز، بما يضمن انتظام وانضباط العملية الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الالتزام التام بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على المتابعة اليومية لسير الامتحانات داخل اللجان، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري.
 

قنا فوز مدرسة أبوتشت مدرسة أبوتشت الثانوية المكتبات النموذجية الشهادة الإعدادية

