شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم

نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة سهام صبري الانصاري رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء مهامها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب على طريق قنا – الأقصر الصحراوي عند مدخل قريه المنيرة الحديثة بمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، أن الفقيدة تعد شهيدة الواجب الوطني، حيث كانت في طريقها إلى اللجنة العامة لتسليم صناديق الاقتراع عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، في مشهد يعكس إخلاصها وتفانيها في أداء مسؤوليتها الوطنية.

وأوضح عبدالحليم، بأنه فور تلقيه إخطارًا بالحادث، تحرك على الفور إلى المستشفى لمتابعة الحالة، إلا أن المستشارة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها فور وصولها إلى قسم الاستقبال بمستشفى قنا الجامعي، رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذها.

وتقدم محافظ قنا ، خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وأكد عبدالحليم، بأن محافظة قنا لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين الذين يؤدون واجبهم في خدمة الوطن فى أى مجال أو قطاع.



وكانت المستشارة سهام صبري الانصاري، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بقنا، أصيبت فى حادث انقلاب لسيارتها عقب إنهائها أعمال الفرز باللجنة الفرعية بقرية المحروسة، وبرفقتها موظفى اللجنة، وفور وصولها إلى المستشفى الجامعي لفظت أنفاسها الأخيرة.