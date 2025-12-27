قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى انتخابات مجلس النواب بقنا

يوسف رجب

أدلى الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، بصوته فى لجنة مدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية المشتركة بمركز دشنا شمال قنا، للمشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إيماناً بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية.
 

جاء ذلك خلال ترأسه وفد كنسى من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، ضم عدد من الآباء كهنة مدينة دشنا وجمع من الشعب للإدلاء بأصوتهم في اللجنة التابعين لها بمركز دشنا.


 

وأكد الأنبا تكلا، بأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني، وأن حريص على الإدلاء بصوته في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات بمشاركة وفد من أبناء وشعب الكنيسة.

وتشهد الدوائر الأربعة بمحافظة قنا، منافسة بين 16 مرشح لإقتناص 8 مقاعد، معظمهم ينتمون لقرى موزعة على مراكز قنا المختلفة، وسط تجهيزات واستعدادات مبكرة من قبل الأجهزة التنفيذية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى العملية الانتخابية، مع تواجد أمنى لتأمين محيط المقرات الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في الدوائر الإنتخابية الأربعة بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، مع إجراء انتخاباتالإعادة يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨ ديسمبر الجارى، وذلك بعد طعون تقدم بها المرشحين وأحكام قضائية صدرت عن المحكمة الإدارية العليا.
 

    دوائر محافظة قنا

وتضم محافظة قنا  4 دوائر انتخابية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص  ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط.
 

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، موزعين على 9 مراكز بمحافظة قنا، من الشمال إلى الجنوب" أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، دشنا، الوقف، قنا، قفط، قوص، نقادة ".

      انتخاب 8 نواب

كما أنهت محافظة قنا، كافة استعدادتها، لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب 8 نواب بالنظام الفردى من أصل 9 مقاعد، بعد فوز النائب فتحى قنديل، بمقعد من الجولة الأولى بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، لتدور المنافسة بالدائرة على مقعدين بين ٤ مرشحين.

