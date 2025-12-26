إصابة شقيقين فى حادث بقنا

أصيب شقيقان فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وعربة كارو بطريق قنا الزراعى الشرقى أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو، نتج عنه إصابة شخصين.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة محمد عدلى سايح وشقيقه علاء، أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.