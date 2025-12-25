استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإضاءة الطريق الزراعي قنا-الأقصر

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إنارة الطريق الزراعى قنا – الأقصر، وذلك عقب رصد شكاوى تتعلق بضعف الإضاءة، في استجابة سريعة تعكس حرصه على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

و شملت أعمال الصيانة إنارة الطريق من مدخل مدينة قنا عند كمين البياضية وحتى قرية أبنود، حيث تم تنفيذ صيانة شاملة للكشافات المعطلة، إلى جانب إصلاح الأسلاك المتضررة نتيجة أعمال السرقة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان المروري وتسهيل حركة السير، خاصة خلال فترات الليل.

وأوضح محافظ قنا، بأن أعمال الصيانة ما زالت مستمرة، حيث يجري حاليًا استكمال تركيب كشافات جديدة، بالإضافة إلى زراعة أعمدة إنارة حديثة في المناطق التي تفتقر إلى الإضاءة، لضمان تغطية كاملة للطريق وتحقيق أعلى معايير السلامة.

كما أصدر محافظ قنا، توجيهاته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة الاهتمام الدائم بإنارة الطرق السريعة الواقعة في نطاق كل مدينة، والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، والتدخل الفوري لإصلاح أي أعطال، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار عبدالحليم، إلى أن هذه الجهود تأتى في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يدعم التنمية الشاملة ويعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

