العثور على رضيع فى كيس أسود بجوار ضريح بقنا .. صور

عثر أهالى بمركز دشنا، على رضيع بعمر يوم واحد فى كيس أسود بجوار ضريح الشيخ جلال بمدينة دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على رضيع فى كيس أسود بجوار ضريح الشيخ جلال بمركز دشنا.

وجرى تسليم الطفل الرضيع إلى مركز شرطة دشنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لحين النقل إلى دور رعاية.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات وهوية الطفل، من خلال متابعة كاميرات المراقبة والطرق المؤدية إلى الساحة التى وجد بها الرضيع.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



