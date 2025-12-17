مصرع فتاة عقب تناولها مادة مجهولة بقنا

لقيت فتاة مصرعها، إثر تناول مادة سامة مجهولة بمركز دشنا شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع فتاة إثر تناولها مادة سامة مجهولة، بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا.



بالانتقال والفحص تبين مصرع مروة .ع 19عامًا، وبسؤال شقيقها، أقر بأن سبب الوفاة يحتمل أن يكون مادة سامة غير معروفة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابةالعامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

