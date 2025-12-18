قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه تالافيرا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إل برادو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2025-2026، ليحجز الفريق الملكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وفرض ريال مدريد أفضليته خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدفين دون رد، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 41، قبل أن يعزز التفوق هدفٌ ثانٍ أحرزه فيرناندو مدافع تالافيرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الملكي سيطرته، قبل أن ينجح مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليظن الجميع أن المباراة حُسمت، إلا أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، ونجحوا في تقليص الفارق بهدف أرويو في الدقيقة 80، ثم أضاف دي رينزو الهدف الثاني لتالافيرا في الدقيقة 91، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة قبل أن يحسم ريال مدريد اللقاء لصالحه.

وبهذه النتيجة، يتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما تجاوز اختبارًا صعبًا أمام منافس لعب بحماس كبير حتى اللحظات الأخيرة.

تشكيل ريال مدريد

 دخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكوّن من: لونين – داني خيمينيز – هويسن – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – ماستانتونو – أردا جولر – داني سيبايوس – جونزالو – إندريك – كيليان مبابي.

ريال مدريد تالافيرا كأس ملك إسبانيا

