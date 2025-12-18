ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه تالافيرا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إل برادو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2025-2026، ليحجز الفريق الملكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وفرض ريال مدريد أفضليته خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدفين دون رد، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 41، قبل أن يعزز التفوق هدفٌ ثانٍ أحرزه فيرناندو مدافع تالافيرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الملكي سيطرته، قبل أن ينجح مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليظن الجميع أن المباراة حُسمت، إلا أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، ونجحوا في تقليص الفارق بهدف أرويو في الدقيقة 80، ثم أضاف دي رينزو الهدف الثاني لتالافيرا في الدقيقة 91، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة قبل أن يحسم ريال مدريد اللقاء لصالحه.

وبهذه النتيجة، يتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما تجاوز اختبارًا صعبًا أمام منافس لعب بحماس كبير حتى اللحظات الأخيرة.

تشكيل ريال مدريد

دخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكوّن من: لونين – داني خيمينيز – هويسن – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – ماستانتونو – أردا جولر – داني سيبايوس – جونزالو – إندريك – كيليان مبابي.