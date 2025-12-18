قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

شيكوبانزا
شيكوبانزا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن سبب وقف قيد الزمالك الجديد.

شيكوبانزا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نادي اشتريلا امادورا البرتغالي نادي شيكوبانزا السابق هو سبب ايقاف القيد السابع للزمالك بسبب عدم سداد القسط الاول للصفقة".

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء  دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو أطرافه.

واكتفى فيفا بالإشارة إلى صدور قرار الإيقاف فقط، في استمرار لحالة الغموض التي تحيط بالملف، خاصة في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف قيد نادي الزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، ومعاونيه، إلى جانب إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات أخرى بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق.

وبصدور قرار الإيقاف الجديد، يرتفع عدد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك إلى سبع قضايا، بعد أن كان العدد ست قضايا قبل الإعلان الأخير، ما يزيد من تعقيد موقف النادي على مستوى القيد والتدعيمات المستقبلية.

ويأتي هذا التطور في ظل معاناة الزمالك من أزمة مالية حادة، انعكست بشكل واضح على التزاماته التعاقدية تجاه عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، وهو ما تسبب في تراكم الشكاوى وإيقاف القيد. 

ومن المنتظر أن يواجه مجلس إدارة الزمالك تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، في محاولة لتسوية هذه القضايا وسداد المستحقات المتأخرة، من أجل رفع إيقاف القيد وتمكين الفريق من تدعيم صفوفه في فترات الانتقالات القادمة.

