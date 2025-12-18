وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل



نجحت منظومات الدفاع الجوي في إعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل بحسب ماذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي أندرية بيلاوسوف قد أكد في وقت سابق أن القوات الروسية تقوم بنزع الألغام في المناطق المحررة، حيث تمت إزالة الألغام من مساحة 150 ألف هكتار.

وقال بيلاوسوف في تصريحات له : خلال العام الجاري 2025 التحق 400 ألف من المتطوعين في الجيش الروسي.

وأضاف بيلاوسوف: في عام 2025 خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 103 ألف قطعة سلاح من بينها 5500 قطعة سلاح غربية الصنع وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.

وتابع : فعالية الضربات الدقيقة التي تشنها القوات المسلحة الروسية حوالي 60% أعلى من فعالية ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأراضي الروسية.

وزاد بيلاوسوف: في عام 2025 ضمت القوات المسلحة الروسية 5 فرق و13 لواء و30 فوجا وفي عام 2026 من المقرر تشكيل 4 فرق و14 لواء و39 فوجا إضافيا.

وأكمل بيلاوسوف: تم إنقاذ 90% من الجنود الجرحى القادمين من ساحة المعركة خلال العام الجاري.

وأردف وزير الدفاع الروسي : روسيا تخطط لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري وعسكري تقني مع 6 دول أخرى في عام 2026.

وأردف بيلاوسوف: تم إجراء 23 مناورة دولية بمشاركة روسيا وكانت مناورات "الغرب-2025" هي الأكبر حجما.

وبحسب الوزير الروسي ؛ فقد تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون جندي وضابط من ضباط العدو هذه هي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022.