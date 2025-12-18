في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة



أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيًا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيًا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

وحذّر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من أن إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بدل الالتزام بواجباتها كقوة احتلال، مؤكدًا أنها لم توقف حربها على قطاع غزة رغم القرارات الأممية والدولية الصادرة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها منصور، الثلاثاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، في انتهاك واضح لقرارات محكمة العدل الدولية.