4 توصيات رئيسية لتنمية صناعة الدواجن في مذكرة رسمية لـ رئيس غرفة القاهرة

ولاء عبد الكريم

واصلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، عن طريق شُعبة الثروة الداجنة، جهودها لتطوير وتنمية هذا القطاع، حيث عقدت الشُعبة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، بمشاركة الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، والدكتورة منى نظيف مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، والدكتور سمير أمين، والدكتورة مادونا منير مُمثلين عن هيئة سلامة الغذاء، في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.


ودارت المناقشات حول كيفية تنمية هذه الصناعة الهامة على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي، من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية الخاصة والعامة لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 في تنمية قطاع الدواجن، وأن الموقف الوبائي مطمئن ولا توجد به أي مشاكل، وأن المجازر تخضع لإشراف بيطري مستمر من خلال الأطباء البيطريين ومتابعتهم للدواجن بالفحص الكامل، وهناك تقصٍ وبائي مستمر.
 

وتم تبادل وجهات النظر بين الحضور حول سُبل تكثيف التعاون خلال المرحلة القادمة، وعقد جلسات متتالية لبحث أي مستجدات ومعوقات قد تواجه هذا القطاع.
 

ومن بين أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، والتي سيتم رفعها في مذكرة رسمية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة خلال أيام قليلة: «أهمية السعي لإيجاد منظومة متكاملة لصناعة الدواجن من خلال خريطة إنتاجية تشترك في إعدادها كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 – ضرورة التوسع في تصدير الدواجن في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية عن حد الاستهلاك – التحرك السريع لعمل معادلة سعرية لضبط كل حلقات التداول في هذا القطاع من (أعلاف – أمهات – بياض – كتاكيت – تسمين – مستهلك) – استكمال كافة الإجراءات لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية».

الدواجن اسعار الدواجن صناعه الدواجن

