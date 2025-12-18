قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"الخدمات البيطرية": الحالة الوبائية مستقرة ولم نسجل أي إصابات نشطة بأمراض

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية تلبنت أبشيش بمركز الباجور في محافظة المنوفية، فضلا عن لجنة التقصي، وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالوقوف على صحة ما سبق نشره بأحد مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود حالات نفوق كبيرة للماشية بالقرية بسبب الحمى القلاعية.


يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم صغار المربين، والحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، ووقاية الماشية من الإصابة بالأمراض الوبائية، والاستجابة للشكاوى والتفاعل معها، دعما لمربي الماشية والحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود دعم مربي الثروة الحيوانية، والتواصل الدائم والمستمر مع المربين، وتقديم كافة خدمات البيطرية والإرشادية والعلاجية لهم، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، وتذليل العقبات أمامهم والتيسير عليهم

ومن جانبه قال الدكتور حامد  الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تلك القافلة تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية، والتأكيد على منظومة الاستجابة السريعة، وضمان تقديم الخدمات البيطرية المتكاملة بالقرى والمناطق الريفية، ودعم المربين وعلاج أية مشكلات على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الهيئة أن القافلة تضمنت تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيطرية المتخصصة، شملت: الفحص الإكلينيكي الشامل للماشية، تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للحالات المرضية، تنفيذ أعمال السونار والتجريع الوقائي، انتقال الفرق البيطرية إلى منازل المواطنين لتقديم الخدمة البيطرية ميدانيًا.

وتابع أنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج لأكثر من 500 حالة دواجن وحمام ورومي، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية التناسلية والسونار وعلاج التهابات الضرع والتناسليات لأكثر من  300 حالة، والكشف الباطني والعلاج لأكثر من 150 حالة من الأبقار والجاموس والماعز والفصائل الخيلية.

وأضاف الأقنص أن أعمال الفحص والمعاينة الميدانية والتقصي، أكدت عدم رصد أي من ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عدم تسجيل أي إصابات نشطة بالأمراض الوبائية، وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية، مؤكدا على استقرار الحالة الصحية العامة للماشية بالقرية، وسلامة الحيوانات الملتزمة ببرامج التحصين الدورية المعتمدة.

وأوضح أن القافلة شملت تنفيذ ندوة إرشادية موسعة لأهالي القرية، تناولت: التوعية بمرض الحمى القلاعية وخاصة العترة SAT1، أهمية الالتزام ببرامج التحصين خلال الحملة القومية المستمرة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه مرضي أو نفوق، كما تم التوعية أسس التربية السليمة والتخلص الآمن من الحيوانات النافقة.

وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمواطنين الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة استمرار تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية والإرشادية ضمن خطة شاملة لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

