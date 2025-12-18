سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م بداية من اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر، وحتى31 ديسمبر الجاري.

مشرف لكل 46 حاج

اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث تشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية.

ويخصص مشرف لكل 46 حاجا، وتتولى المؤسسة - في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين - تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

شروط عامة اختيار المشرف

أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه لن تقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة ووفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالتعليمات.

ويشترط في المرشح

- أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية.

- عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات في الموعد والمكان الذي تحدده المؤسسة يُعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف المقدم.

- يعقد للمتقدمين الجدد اختبارات تحريرية أونلاين من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها المؤسسة.

- يشترط حصول المشرف على حد أدنى (65 درجة من أصل 100) لاجتياز الاختبار، ويتم إظهار وإعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

- يحق للمشرف الذي لم يجتاز الاختبارات التحريرية التقدم بتظلم لإدارة المؤسسة للإطلاع على نتيجة درجاته، ويقدم التظلم باليد لإدارة المؤسسة بمقرها الكائن في الدور الأول - مبنى وزارة التضامن الاجتماعي - الحي الحكومي - العاصمة الجديدة، خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار، ويجب البت في الطلب وإطلاع المشرف على درجاته خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

- يتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، وللمتقدمين من أصحاب الخبرات، وذلك من خلال لجان تشكلها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

- تتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتائج الاختبارات، مع مراعاة التقييمات السابقة لأصحاب الخبرات، ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات (أساسي - احتياطي).

الشروط الواجب توافرها في الجمعيات و المؤسسات الأهلية

من جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، منها:

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

- أن يكون قد مر على قيدها سنة على الأقل حتى 31/12/2025.

- أن تكون من الجمعيات أو المؤسسات التي تقدم منها حجاج لقرعة الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م.

- ترشح الجمعية أو المؤسسة متقدمًا واحدًا فقط بقرار صادر عن مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء.

- في حال تخطي حجم المصروفات النقدية في آخر ميزانية معتمدة مبلغ 5 ملايين جنيه، يحق لها ترشيح عدد (2) مرشحين بقرار رسمي، وأن يكون آخر تقرير مراجعة عن أعمال الجمعية أو المؤسسة مرضيًا، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية ما لم يتم تلافيها.

الشروط الواجب توافرها في المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة

أكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة، منها:

- أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة للشروط.

- مرور عام على عضويته حتى 31/12/2025، وبالنسبة للمرشح عن مؤسسة أهلية يشترط أن يكون من المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الأمناء.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل، ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة.

- أن تتوفر له سابقة الخبرة الإشرافية على حج الجمعيات الأهلية، وألا يزيد السن على 60 عامًا، ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

طريقة ورابط التقديم

أشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن طريقة التقديم لمشرفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تتمثل في تقديم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح، في الفترة من 16/12/2025 حتى 31/12/2025 (عدا الإجازات الرسمية)، وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتاح على موقع المؤسسة الإلكتروني هنا.

وأضاف انه يتم تشكيل لجنة بقرار من مدير المديرية لاستلام وفرز الطلبات، وتقوم بقيد بيانات المتقدمين في سجل رسمي، ويتم إعلان أسماء المرشحين المستوفين خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، ويحق للمستبعدين التظلم خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان، وتشكل لجنة تظلمات بكل مديرية برئاسة مدير المديرية، وتصدر قرارها المسبب خلال 3 أيام بقبول التظلم أو الاستبعاد النهائي.

كما أنه عقب اعتماد الأوراق، يقوم المرشح بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، ويحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور من المديرية، وتقدم الجمعيات المركزية أوراق مرشحيها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.