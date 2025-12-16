التضامن: فوز 12 ألف حاج بحج الجمعيات الأهلية هذا العام ومنظومة متكاملة لخدمتهم

قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعلنت هذا العام فوز 12 ألف حاج ضمن حج الجمعيات الأهلية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اختيار المشرفين يُعد أحد أهم ركائز منظومة الحج التابعة للوزارة.

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة مع الإعلامية آيات عبداللطيف، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أعضاء الجمعيات الأهلية يحق لهم التقدم لحج الجمعيات وفق شروط محددة، تتعلق بالسن والحالة الصحية واجتياز عدد من الاختبارات، مشيرا إلى أن شروط السن للمشرفين الجدد تتراوح بين 30 و50 عامًا، بينما لا يزيد سن المشرفين أصحاب الخبرة عن 60 عامًا.

وأضاف أن المتقدمين يخضعون لكشف طبي شامل للتأكد من اللياقة البدنية، إلى جانب اجتياز نوعين من الاختبارات، تشمل اختبارات تحريرية تُجرى إلكترونيًا عبر الحاسب الآلي في الجوانب الدينية والإدارية الخاصة بخدمة الحجاج، فضلًا عن مقابلات شخصية تُعقد أمام لجنة مشكلة بالتنسيق بين المؤسسة القومية للحج، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، ووزارة الصحة، وخبراء في الموارد البشرية، بهدف اختيار العناصر الأكفأ لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وتتمثل مهمة المشرف الأساسية في الإشراف الإداري ومرافقة الحجاج ومتابعة أوضاعهم منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى عودتهم مرة أخرى.