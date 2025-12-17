الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءاً ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

تابع المحافظ من داخل غرفة العمليات سير عملية الانتخابات في يومها الأول واطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية.

أكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم ، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاً ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءاً .

أشار محافظ الشرقية إلي أنه تم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الإنتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات إلى جانب وضع خطة تأمين طبية وأمنية متكاملة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسباً لأي طارئ مع الإلتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ يبلغ (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥.