قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهنئ أندريه بابيش بتوليه رئاسة وزراء التشيك
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

2025 عام التتويجات لـ عثمان ديمبلي.. من الكرة الذهبية إلى اعتلاء عرش ذا بيست

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي

لن يجد لاعبا نهاية عام مثل نهاية عام 2025 للنجم الفرنسى عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان المتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم لهذا العام فى جوائز "ذا بيست" ليكون هذا العام هو عامًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، بتتويجه بالجائزة المقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليؤكد التحول الكبير الذي شهده مساره، ويكافئ موسمًا يُعدّ الأبرز في تاريخه على المستويين الفردي والجماعي مع باريس سان جيرمان.

ديمبلي حسمها بالتفوق 

 

جاء تتويج ديمبلي بعد منافسة محتدمة مع نخبة من نجوم الصف الأول عالميًا، في مقدمتهم لامين يامال نجم برشلونة، وكيليان مبابي هداف ريال مدريد غير أن الأرقام، والتأثير الحاسم في المواعيد الكبرى، والدور القيادي داخل منظومة باريس سان جيرمان، رجّحت كفة الدولي الفرنسي، الذي قاد فريقه لموسم هيمنة محلية وأوروبية غير مسبوقة.

2025 عام الجوائز

لم يكن فوز ديمبلي بجائزة  ذا بيست حدثًا معزولًا، بل امتدادًا لعام استثنائي حصد خلاله أيضًا الكرة الذهبية المقدّمة من مجلة فرانس فوتبول هذا التتويج المزدوج وضعه في مصافّ قلة من اللاعبين الذين نجحوا في اعتلاء قمة الهرم الكروي عالميًا خلال عام واحد، معزّزًا حضور الكرة الفرنسية بين كبار اللعبة.

موسم باريس التاريخي

كان ديمبلي أحد الأعمدة الرئيسية في موسم تاريخي لباريس سان جيرمان، تُوّج خلاله النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، تحوّل الفريق إلى منظومة متكاملة أخرجت أفضل ما لدى نجومها، وكان ديمبلي عنوانها الأبرز.

 

مسؤولية أكبر بعد رحيل مبابي

في موسم 2023-2024، ساهم ديمبلي في 18 هدفًا (6 أهداف و12 تمريرة حاسمة)، ليكون ثاني أكثر لاعبي الفريق إسهامًا تهديفيًا خلف مبابي .

ومع رحيل الأخير صيف 2024، انتقلت المسؤولية الهجومية كاملة إلى ديمبلي ورغم بداية متوسطة في مطلع 2025، فإن النجم الفرنسي انفجر أداءً وأرقامًا مع تقدم الموسم.

أرقام تضعه بين نخبة أوروبا

منذ بداية عام 2025، لم يتفوّق على ديمبلي في عدد المساهمات التهديفية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى سوى هاري كين. فقد ساهم النجم الفرنسي في 40 هدفًا خلال تلك الفترة.

وباحتساب جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، وصل رصيده إلى 53 مساهمة تهديفية (37 هدفًا و16 تمريرة حاسمة)، ليحل خامسًا بين لاعبي الدوريات الكبرى خلف أسماء ثقيلة في عالم الكرة.

بصمة أوروبية لا تُنسى

في دوري أبطال أوروبا، كان ديمبلي حاضرًا بقوة، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 6 أهداف أخرى وبلغ ذروة تألقه في النهائي أمام إنتر ميلان، حين قاد باريس سان جيرمان لفوز كاسح 5-0 في ميونخ، بصناعته هدفين، ليوقّع على واحدة من أكثر الليالي الأوروبية إشراقًا في مسيرته.

تتويج النضج والاستمرارية

يعكس فوز عثمان ديمبلي بجائزة ذا بيست لعام 2025 نضجًا فنيًا وذهنيًا طال انتظاره. فبعد سنوات ارتبط فيها اسمه بالموهبة غير المكتملة، بات اليوم لاعبًا متكاملًا، قادرًا على صناعة الفارق، وتحمل الضغط، وقيادة فريقه في أكبر المحافل ومع هذا التتويج يفتح ديمبلي صفحة جديدة عنوانها الاستمرارية وصناعة التاريخ.

عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب فى العالم ذا بيست فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ترشيحاتنا

محمد صلاح

المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد

الفنانة شمس

أسرار مؤلمة.. شمس تروي حكاية الطرد والصدمة والاختفاء لسنوات

احمد فلوكس

إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

بالصور

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد