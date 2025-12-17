2025 عام التتويجات لـ عثمان ديمبلي.. من الكرة الذهبية إلى اعتلاء عرش ذا بيست

لن يجد لاعبا نهاية عام مثل نهاية عام 2025 للنجم الفرنسى عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان المتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم لهذا العام فى جوائز "ذا بيست" ليكون هذا العام هو عامًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، بتتويجه بالجائزة المقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليؤكد التحول الكبير الذي شهده مساره، ويكافئ موسمًا يُعدّ الأبرز في تاريخه على المستويين الفردي والجماعي مع باريس سان جيرمان.

ديمبلي حسمها بالتفوق

جاء تتويج ديمبلي بعد منافسة محتدمة مع نخبة من نجوم الصف الأول عالميًا، في مقدمتهم لامين يامال نجم برشلونة، وكيليان مبابي هداف ريال مدريد غير أن الأرقام، والتأثير الحاسم في المواعيد الكبرى، والدور القيادي داخل منظومة باريس سان جيرمان، رجّحت كفة الدولي الفرنسي، الذي قاد فريقه لموسم هيمنة محلية وأوروبية غير مسبوقة.

2025 عام الجوائز

لم يكن فوز ديمبلي بجائزة ذا بيست حدثًا معزولًا، بل امتدادًا لعام استثنائي حصد خلاله أيضًا الكرة الذهبية المقدّمة من مجلة فرانس فوتبول هذا التتويج المزدوج وضعه في مصافّ قلة من اللاعبين الذين نجحوا في اعتلاء قمة الهرم الكروي عالميًا خلال عام واحد، معزّزًا حضور الكرة الفرنسية بين كبار اللعبة.

موسم باريس التاريخي

كان ديمبلي أحد الأعمدة الرئيسية في موسم تاريخي لباريس سان جيرمان، تُوّج خلاله النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، تحوّل الفريق إلى منظومة متكاملة أخرجت أفضل ما لدى نجومها، وكان ديمبلي عنوانها الأبرز.

مسؤولية أكبر بعد رحيل مبابي

في موسم 2023-2024، ساهم ديمبلي في 18 هدفًا (6 أهداف و12 تمريرة حاسمة)، ليكون ثاني أكثر لاعبي الفريق إسهامًا تهديفيًا خلف مبابي .

ومع رحيل الأخير صيف 2024، انتقلت المسؤولية الهجومية كاملة إلى ديمبلي ورغم بداية متوسطة في مطلع 2025، فإن النجم الفرنسي انفجر أداءً وأرقامًا مع تقدم الموسم.

أرقام تضعه بين نخبة أوروبا

منذ بداية عام 2025، لم يتفوّق على ديمبلي في عدد المساهمات التهديفية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى سوى هاري كين. فقد ساهم النجم الفرنسي في 40 هدفًا خلال تلك الفترة.

وباحتساب جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، وصل رصيده إلى 53 مساهمة تهديفية (37 هدفًا و16 تمريرة حاسمة)، ليحل خامسًا بين لاعبي الدوريات الكبرى خلف أسماء ثقيلة في عالم الكرة.

بصمة أوروبية لا تُنسى

في دوري أبطال أوروبا، كان ديمبلي حاضرًا بقوة، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 6 أهداف أخرى وبلغ ذروة تألقه في النهائي أمام إنتر ميلان، حين قاد باريس سان جيرمان لفوز كاسح 5-0 في ميونخ، بصناعته هدفين، ليوقّع على واحدة من أكثر الليالي الأوروبية إشراقًا في مسيرته.

تتويج النضج والاستمرارية

يعكس فوز عثمان ديمبلي بجائزة ذا بيست لعام 2025 نضجًا فنيًا وذهنيًا طال انتظاره. فبعد سنوات ارتبط فيها اسمه بالموهبة غير المكتملة، بات اليوم لاعبًا متكاملًا، قادرًا على صناعة الفارق، وتحمل الضغط، وقيادة فريقه في أكبر المحافل ومع هذا التتويج يفتح ديمبلي صفحة جديدة عنوانها الاستمرارية وصناعة التاريخ.