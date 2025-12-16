ديمبيلي وبونماتي وإنريكي يتصدرون المشهد في حفل ذا بيست 2025

أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الستار على حفل جوائز The Best 2025، الذي شهد تتويج مجموعة من أبرز نجوم اللعبة حول العالم، بعد عام حافل بالإنجازات الفردية والجماعية على المستويين المحلي والقاري.

ديمبيلي أفضل لاعب في العالم ويتفوق على محمد صلاح

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بعد موسم استثنائي قاد خلاله الفريق الباريسي لحصد جميع الألقاب الممكنة.

ولعب ديمبيلي دورًا حاسمًا في كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان، خاصة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، عقب الفوز الكاسح على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل في النهائي الذي أقيم على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ.

وتفوق ديمبيلي في سباق الجائزة على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي كان حاضرًا بقوة ضمن قائمة المرشحين بعد موسم مميز مع ناديه ومنتخب بلاده.

بونماتي تواصل الهيمنة وتتوج بالجائزة للمرة الثالثة

من جانبها، واصلت الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا، سيطرتها على جوائز كرة القدم النسائية، بعدما حصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

وجاء تتويج بونماتي رغم اكتفاء برشلونة بالمركز الثاني في دوري أبطال أوروبا، وحلول منتخب إسبانيا وصيفًا في بطولة أمم أوروبا، إلا أنها نجحت في نيل جائزة أفضل لاعبة في البطولتين، إلى جانب قيادتها برشلونة لتحقيق الثلاثية المحلية، لتؤكد مكانتها كأيقونة للكرة النسائية عالميًا.

لويس إنريكي أفضل مدرب بعد موسم تاريخي مع باريس

وحصد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، جائزة أفضل مدرب في العالم، بعد موسم استثنائي قاد فيه الفريق للتتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

كما نجح باريس سان جيرمان تحت قيادته في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، ليحسم إنريكي الجائزة متفوقًا على الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، والألماني هانزي فليك مدرب برشلونة.

سيرينا فيجمان أفضل مدربة في العالم

وفي فئة السيدات، توجت سيرينا فيجمان، مدربة منتخب إنجلترا، بجائزة أفضل مدربة في العالم، تقديرًا لدورها البارز في تتويج المنتخب الإنجليزي للسيدات بلقب كأس الأمم الأوروبية.

وتفوقت فيجمان على كل من سونيا بومباستور مدربة ليون الفرنسي، وبيا سوندهاجي مدربة منتخب البرازيل، في سباق الجائزة.

دوناروما يحصد جائزة أفضل حارس مرمى

نال الإيطالي جيانلويجي دوناروما جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، بعد موسم لافت شهد تألقه على المستويين المحلي والدولي.

ويعد هذا التتويج هو الأول للحارس الإيطالي بهذه الجائزة، بعد مستويات استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم مركز حراسة المرمى خلال العام.

سانتياجو مونتيل يفوز بجائزة بوشكاش

توج الأرجنتيني سانتياجو مونتيل، لاعب إنديبندينتي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025، عن هدفه في شباك إنديبندينتي ريفادافيا، والذي سجله يوم 11 مايو.

وتفوق مونتيل في التصويت على المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، الذي نافس بقوة بهدفه في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس الرابطة.

محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لعام 2025

شهد التشكيل المثالي لعام 2025 غياب النجم المصري محمد صلاح، بينما تواجد في خط الهجوم كل من لامين يامال وعثمان ديمبيلي.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

• حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

• خط الدفاع: أشرف حكيمي – ويليام باتشو – فيرجيل فان دايك – نونو مينديز

• خط الوسط: كول بالمر – جود بيلينجهام – فيتينيا – بيدري

• خط الهجوم: لامين يامال – عثمان ديمبيلي

جوائز «ذا بيست».. احتفالية عالمية لتكريم التميز

وتعد جوائز فيفا ذا بيست من أبرز الفعاليات السنوية في كرة القدم، حيث تعتمد على نظام تصويت مشترك يضم قادة ومدربي المنتخبات، ممثلي وسائل الإعلام، والجماهير في بعض الفئات، بينما يحصل المشجعون على حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام للعام الثاني على التوالي.