الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى و انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة الانتخابات

محمد الغزاوى

أكد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال يومي إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة بورسعيد، والمقرر انطلاقها بداية من 17  و 18 من ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الساعة من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وبالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد وكافة الجهات والمرافق الحيوية.

وأوضح اللواء محب حبشي أن غرفة العمليات ستتلقى تقارير مستمرة من قطاعات الصحة والإسعاف، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والنظافة، والتعليم، فضلًا عن غرف العمليات الفرعية بالأحياء وبورفؤاد، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة وتوفير كافة أوجه الدعم للمقار الانتخابية منذ فتح اللجان وحتى انتهاء عملية التصويت.

محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى و انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة  الانتخابات

وأكد  المحافظ: " أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير أفضل مستوى من الخدمات، وتيسير العملية الانتخابية للمواطنين، قائلٱ  نهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم، ومتابعة الموقف التنفيذي داخل المقرات الانتخابية لحظة بلحظة، مع الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو مواقف طارئة من خلال منظومة الربط بين الشبكة الوطنية الموحدة و جميع المرافق الحيوية."

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن جميع المقار الانتخابية أصبحت جاهزة بعد استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، و تنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

و فيما يتعلق بأعداد المقار الانتخابية وأصوات الناخبين بمحافظة بورسعيد، فقد جرى الانتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة خلال إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 موزعة كالتالي :

قسم الشرق يشمل على 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43940 صوت

و يضم قسم شرطة العرب 6 مراكز انتخابية بإجمالي 55167 صوت  

بينما يضم قسم شرطة الضواحي على 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97702 صوت

و قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69277 صوت

فيما يضم قسم شرطة بورفؤاد ثان على مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 صوت

ومن ناحية الاستعدادات الجارية  فقد تم رفع درجة الجاهزية القصوى في جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمحافظة، كما نفذت فرق المحافظة داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد حملات نظافة مكثفة حول المراكز الانتخابية، مع متابعة تجهيز المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء، وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية، مع تكثيف المرور الأمني والمروري على الطرق المؤدية من وإلى المراكز. وشملت تجهيز المقار الانتخابية مراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عملها بكفاءة مع توفير مولدات احتياطية لضمان استمرار سير العملية الانتخابية، إلى جانب وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى المراكز، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المراكز وحماية المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم  كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، مع تجهيز مداخل المراكز بمنحدرات ووضع كراسي متحركة، بالإضافة إلى تواجد فرق متطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج ذلك أثناء دخول المراكز، لضمان راحة وسهولة الحركة لجميع المواطنين.

