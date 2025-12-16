عقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية داخل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ببورسعيد، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ،والدكتور وليد عبد المقصود، مدير مديرية الصحة ببورسعيد، وعدد من الجهات المعنية.

محافظ بورسعيد يبحث آليات تطوير الخدمات الطبية داخل مستشفيات مديرية الصحة

وناقش الاجتماع سبل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتوسع في الخدمات التخصصية، وإمكانية دعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية اللازمة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية لينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ويتماشى مع الخطة التنموية التي تنفذها المحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء علي أن تطوير القطاع الصحي يأتي كأولوية أولى ضمن الخطة الشاملة للمحافظة مؤكدا على أهمية الارتقاء بالخدمات العلاجية وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لأهالي بورسعيد.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد فرغلي علي دعمه الكامل لجهود المحافظة في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمحافظة بورسعيد.

كما أشار النائب أحمد جوهر إلي أهمية دعم تطوير القطاع الصحي الذي يعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية جيدة داخل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.