حبشي .. بورسعيد تبدأ تجربة جديدة لمجابهة مشكلة النظافة 

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
محافظات

محمد الغزاوى

 أعلن اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن بدء التشغيل التجريبي لشركة “نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة”، وذلك بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية  رفع مستوى الأداء منذ اليوم الأول للتشغيل، مع إعطاء أولوية قصوى للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، والمناطق الحيوية، والشوارع الرئيسية، فضلًا عن الشواطئ والمقابر، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة بالمحافظة

وشدد اللواء محب حبشي على ضرورة التنسيق المستمر والكامل بين شركة نهضة مصر والأحياء المختلفة، للتعامل الفوري مع أي معوقات ميدانية قد تواجه التنفيذ، والتصدي الحاسم لظاهرة النباشين وأماكن فرز القمامة العشوائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يضمن نجاح واستدامة المنظومة الجديدة

كما أكد اللواء محب حبشي أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمين لضمان انطلاق المنظومة بالشكل اللائق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وبما يعكس الوجه الحضاري والسياحي لمحافظة بورسعيد ويحقق رضا المواطنين.

هذا، وقد بدأت الشركة في نشر معداتها بعدد من الأحياء  بمحافظة بورسعيد، استعدادٱ للتشغيل الكامل في الاول من يناير القادم، مع القيام بعدد من حملات التوعية لمشاركة المواطنين في الجهود التنفيذية لعودة المظهر الحضاري للمدينة الباسلة

