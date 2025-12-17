تواضع العلماء.. مفتي الجمهورية يقبل يد طفلة من ذوي الإعاقة ويحتضن آخرين

في لفتة إنسانية مؤثرة تدل على تواضع العلماء ورحتهم، قبّل أ. د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، يد طفلة من ذوي الإعاقة واحتضن طفلين آخرين، وذلك خلال مشاركته في احتفال الأزهر الشريف بذوي الهمم، تأكيدًا على دعم المؤسسة الدينية لأصحاب القدرات الخاصة، وترسيخًا لقيم الرحمة والإنسانية التي يدعو إليها الإسلام.

وأعرب أ. د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية كرَّمت الإنسان ورفعت من شأنه، وجعلت معيار التفاضل قائمًا على التقوى والعمل الصالح، وأنَّ هذه النماذج الملهمة تمثل رسالة أمل ودعوة صادقة لترسيخ ثقافة الدمج والتكافل المجتمعي، وتعزيز الشَّراكة بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لخدمة الإنسان وبناء المجتمع.

وكان افتتح محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ. د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مَعرِضًا للأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة من المعلِّمين والطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية في مختلف المناطق، وذلك على هامش احتفاليَّة الأزهر الشريف بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تمَّ عرض عددٍ من المنتجات ضمن مبادرة «حرفتنا من تراثنا»، إلى جانب إسهامات متميِّزة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني.



