وصول عروض أوروبية لـ حسام عبدالمجيد .. والحسم في يناير

يستعد حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك للخروج في رحلة احتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يأتى ذلك بعد رفض حسام عبدالمجيد تجديد التعاقد مع نادي الزمالك والتمسك بالخروج للاحتراف الأوروبي.

عروض لـ حسام عبدالمجيد

وينتهى عقد حسام عبدالمجيد مع الزمالك نهاية الموسم القادم مما يدفع الزمالك لبيع اللاعب بدلا من رحيله مجانا.

وأبلغ حسام عبدالمجيد إدارة نادي الزمالك على امتلاكه عرضين من أوروبا سيتم وصولهم للنادي بشكل رسمي مع بداية الميركاتو الشتوي.

ويأمل نادي الزمالك تألق حسام عبدالمجيد في بطولة أمم أفريقيا لزيادة عدد العروض بجانب زيادة المقابل المادي في بيع اللاعب.