انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أيمن يونس عن أزمة أرض أكتوبر: الزمالك نادي الدولة ويستحق الاستقرار

ايمن يونس
منار نور

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على أزمة نادي الزمالك بسبب أرض أكتوبر.


وكتب يونس عبر حسابه الشخصي إكس: "هو ليه كل مشكله صعب اتخاذ قرار واضح وسهل وفوري فيها..ليه مثلا مشكله نادي الزمالك مليانه لف ودوران ومليانه حسابات..في النهايه نادي الزمالك ده نادي الدوله ومن صالح الجميع استقرار نادي الزمالك.نريد استقرار نادي الزمالك ونريد دعم ومسانده الدوله بشكل واضح وبشكل شراكه.ازمه يجب ان تنته.


وكانت أصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك وتطورات الملف، بعد بيان النيابة العامة أمس الأحد بشأن الواقعة.

وقالت وزارة الرياضة في بيان رسمي: في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.


تابعت وزارة الرياضة: وتؤكد أيضًا حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادي الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأضافت: تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، لدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.

