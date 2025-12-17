شوبير يكشف كواليس عرض وكلاء لاعب الزمالك على الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس عرض وكلاء لاعب الزمالك على الأهلي الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي هذا في ظل التخبط الذي يعاني منه الزمالك، في الفترة الماضية، ما جعل أكثر من لاعب يتخذ قرارًا بإنهاء التعاقد مع طرف واحد ومنهم المغربي محمود بنتايج، قبل أن تحل الأزمة.

وبحسب ما قال الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، فإن وكلاء بنتايج عرضوا على الأهلي ضم اللاعب.

وأوضح شوبير أن الأهلي لم يسع لضم محمود بنتايج، بل تم عرضه على النادي من وكلاء اللاعب نفسه، وذلك قبل أن يحل الزمالك أزمته التي هدد بسببها بفسخ التعاقد.