تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
رياضة

ركز في شغلك .. محمد أشرف روقا يرد على تصريحات عبدالواحد وأيمن عبدالعزيز

روقا
روقا
عبدالله هشام

رد محمد أشرف روقا لاعب الزمالك السابق على تصريحات أيمن عبدالعزيز مدرب الزمالك السابق وعبدالواحد السيد بشأن رحيله عن الأبيض.

وكتب روقا في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : انا اول مره اكتب حاجة واعلق على موضوع انا، قولته او ارد على حد واذكره باسمه وهنا كلامي لكابتن عبد الواحد السيد حضرتك عارف انا بحبك ازاي وبحترمك ازاي، وده البند اللي في عقدي واللي حضرتك قولت انه مش موجود او البند ميخصش الفسخ من طرف واحد.

وأضاف : حضرتك بتقول المفترض اني شخص متربي لا هو ده مش مفترض انا الحمد لله متربي ومتربي كويس جدا ومش مستني حد يقول ده متربي ولا لا وحضرتك عارف اني مليش في الكدب والتحوير.

وأكمل : اما الشخص الثاني فهو كابتن ايمن عبد العزيز حضرتك بتقول ان اما جيت لنادي الزمالك جيت النادي من لا شئ انا مش مشكلتي انك حضرتك متعرفش حاجة انا قبل ماجي نادي الزمالك الحمد لله انا معدي ال 100 ماتش ربنا كرمني ولعبت منتخب اوليمبي مع كابتن حسام البدري 

وأوضح : ربنا كرمني روحت منتخب مصر مع كوبر فانا الحمد الله مروحتش نادي الزمالك من لا شئ تاني حاجة انا مبقدمش حجج زي ما بتقول مليش انا في الجو ده خالص وانت عارف انا مین و ابن مين ومليش في الهجايص اللي بتتكلم فيها وانا مش مستني اني اشوف الناس بتهاجم حد عشان اطلع اتكلم.

وأردف : انت بتقول اني خدت فلوس ٦ سنين مجتش من سنه لا هو حضرتك متعرفش حاجة برده وبتتكلم بس ومتعرفش اني كنت بقعد فتره ب ٥ و ٦ شهور ميدخلش بيتي جنيه 

وأختتم روقا تصريحاته قائلا:  بالنسبه لحوار جوميز فانا مش محتاج اتحجج حضرتك ولا اهري زي مانت طالع تتكلم في حاجات متعرفهاش ربنا بس وحده اللي يعلم اذا كنت بكدب او صادق فانت متطلعش تقول اي كلام فارغ عني وانت متعرفش حاجة واه ركز في شغلك بدال مانت كل فرقه بتمسكها بتفشل وبعد كده تمشي
 

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك محمد أشرف روقا عبدالواحد السيد

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يلتقي السفير البريطاني.. التوسع في الفروع الدولية وتعزيز التعاون

بسام راضي ووزير العمل

بسام راضي يستقبل وزير العمل فى روما لبحث فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب 2025.. الإدارة الصحية بالشرقية تقدم خدمات طبية للناخبين بالمجان

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

