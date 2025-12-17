ركز في شغلك .. محمد أشرف روقا يرد على تصريحات عبدالواحد وأيمن عبدالعزيز

رد محمد أشرف روقا لاعب الزمالك السابق على تصريحات أيمن عبدالعزيز مدرب الزمالك السابق وعبدالواحد السيد بشأن رحيله عن الأبيض.

وكتب روقا في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : انا اول مره اكتب حاجة واعلق على موضوع انا، قولته او ارد على حد واذكره باسمه وهنا كلامي لكابتن عبد الواحد السيد حضرتك عارف انا بحبك ازاي وبحترمك ازاي، وده البند اللي في عقدي واللي حضرتك قولت انه مش موجود او البند ميخصش الفسخ من طرف واحد.

وأضاف : حضرتك بتقول المفترض اني شخص متربي لا هو ده مش مفترض انا الحمد لله متربي ومتربي كويس جدا ومش مستني حد يقول ده متربي ولا لا وحضرتك عارف اني مليش في الكدب والتحوير.

وأكمل : اما الشخص الثاني فهو كابتن ايمن عبد العزيز حضرتك بتقول ان اما جيت لنادي الزمالك جيت النادي من لا شئ انا مش مشكلتي انك حضرتك متعرفش حاجة انا قبل ماجي نادي الزمالك الحمد لله انا معدي ال 100 ماتش ربنا كرمني ولعبت منتخب اوليمبي مع كابتن حسام البدري

وأوضح : ربنا كرمني روحت منتخب مصر مع كوبر فانا الحمد الله مروحتش نادي الزمالك من لا شئ تاني حاجة انا مبقدمش حجج زي ما بتقول مليش انا في الجو ده خالص وانت عارف انا مین و ابن مين ومليش في الهجايص اللي بتتكلم فيها وانا مش مستني اني اشوف الناس بتهاجم حد عشان اطلع اتكلم.

وأردف : انت بتقول اني خدت فلوس ٦ سنين مجتش من سنه لا هو حضرتك متعرفش حاجة برده وبتتكلم بس ومتعرفش اني كنت بقعد فتره ب ٥ و ٦ شهور ميدخلش بيتي جنيه

وأختتم روقا تصريحاته قائلا: بالنسبه لحوار جوميز فانا مش محتاج اتحجج حضرتك ولا اهري زي مانت طالع تتكلم في حاجات متعرفهاش ربنا بس وحده اللي يعلم اذا كنت بكدب او صادق فانت متطلعش تقول اي كلام فارغ عني وانت متعرفش حاجة واه ركز في شغلك بدال مانت كل فرقه بتمسكها بتفشل وبعد كده تمشي

