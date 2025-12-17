ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري

فى ليلة تابعها عشاق كرة القدم العالمية فى كل انحاء العالم .. توج الفرنسى عثمان ديمبلي بجائزة الأفضل فى العالم فى جوائز " ذا بيست " المقدمة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " وسط حضور جماهيري ورياضي واسع ومتابعة إعلامية كبيرة.

وكان المشهد الأبرز في الحفل بلا شك تتويج الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بعد موسم استثنائي مع ناديه باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، أحرز فيه رقماً قياسياً في الأداء والإنجازات الفردية والجماعية.

انطلق الحفل وسط إضاءة راقية في مقر الاحتفالات بعاصمة كرة القدم العالمية، مع عرض مرئي يسلّط الضوء على أبرز لقطات وأهداف الموسم، بداية من بداية الموسم وحتى نهاية المنافسات الكبرى، مما أضفى جوًا احتفاليًا مميزًا على الحضور.

تألق عدد كبير من نجوم اللعبة على السجادة الحمراء، من بينهم المرشّحون للفوز بالجوائز، مثل كيليان مبابي، لامين يامال، وأشرف حكيمي. كانت لحظة وصول ديمبلي وسط تفاعل كبير من المصورين والمعجبين قبل ساعات من إعلان النتائج.

قبل تتويج الفائز، أعلن المذيع الرسمي أسماء المرشحين للفوز بالجائزة، في لحظة توتر وإثارة، حيث تنافس ديمبلي مع أسماء بارزة في كرة القدم العالمية، بقيادة لامين يامال وكيليان مبابي.

اللحظة الأهم

كانت اللحظة الأهم في الحفل إعلان اسم عثمان ديمبلي كفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وسط تصفيق حاد من الجمهور وتفاعل واسع من الحضور الذين وقفوا لتحية صاحبه.

ارتفع التوتر عندما صعد ديمبلي على المسرح لاستلام الجائزة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وقد بدا التأثر واضحًا على وجهه، مع لحظات امتنان وتحية خاطفة للمصورين قبيل استلامه الجائزة.

محمد صلاح سادسًا

خسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سباق التتويج بجائزة " ذا بيست " لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 .. واكتفى صلاح باحتلال المركز السادس في الترتيب النهائي للجائزة، بعدما جمع 24 نقطة في عملية التصويت، ليواصل حضوره بين نخبة أفضل لاعبي العالم، رغم قوة المنافسة هذا العام وازدحام القائمة بأسماء من الصف الأول.

وتفوّق قائد منتخب مصر في الترتيب على عدد من النجوم البارزين، أبرزهم فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، إلى جانب نونو مينديز، وبيدري نجم برشلونة، وكول بالمر لاعب تشيلسي، في تأكيد جديد على القيمة الفنية الكبيرة لصلاح ومكانته الثابتة على الساحة العالمية.

وشهدت المراكز الأولى منافسة محتدمة، حيث حسم عثمان ديمبلي الصدارة برصيد 50 نقطة، متفوقًا على لامين يامال صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة، وكيليان مبابي الذي حل ثالثًا بـ35 نقطة. وجاء المغربي أشرف حكيمي رابعًا برصيد 31 نقطة، يليه البرازيلي رافينيا خامسًا بـ29 نقطة.

الترتيب النهائي لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025:

عثمان ديمبلي – 50 نقطة

لامين يامال – 39 نقطة

كيليان مبابي – 35 نقطة

أشرف حكيمي – 31 نقطة

رافينيا – 29 نقطة

محمد صلاح – 24 نقطة

فيتينيا – 22 نقطة

هاري كين – 14 نقطة

نونو مينديز – 13 نقطة

بيدري – 12 نقطة

كول بالمر – 7 نقاط

ويؤكد وجود محمد صلاح ضمن المراكز الأولى استمرار تألقه على أعلى مستوى، رغم مرور سنوات طويلة على ظهوره في القمة، ليظل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم ثباتًا في الأداء والحضور.