قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيف صوّت خماسي ليفربول لمحمد صلاح في جوائز ذا بيست 2025؟

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل تصويت اللاعبين والمدربين في جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي تُوِّج بها الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تفوقه في سباق المنافسة على الجائزة.

وجاء الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، في المركز الثاني، بينما حل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في المركز الثالث.

وأعلن «فيفا» نتائج تصويت عدد من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، حيث شارك خمسة لاعبين من الفريق في عملية التصويت على قائمة المرشحين، وذلك وفقًا للنظام المعتمد، الذي يمنح صاحب المركز الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة.

وشهدت عملية التصويت حضورًا بارزًا للنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والذي كان ضمن المرشحين للفوز بالجائزة، حيث حصل على دعم واضح من زملائه في الفريق.

تصويت لاعبي ليفربول في جائزة أفضل لاعب 2025:

فيرجيل فان دايك (قائد منتخب هولندا):
1- محمد صلاح
2- عثمان ديمبلي
3- نونو مينديز

دومينيك سوبوسلاي (قائد منتخب المجر):
1- محمد صلاح
2- عثمان ديمبلي
3- كيليان مبابي

واتارو إندو (قائد منتخب اليابان):
1- محمد صلاح
2- عثمان ديمبلي
3- نونو مينديز

كونور برادلي (قائد منتخب أيرلندا الشمالية):
1- لامين يامال
2- محمد صلاح
3- عثمان ديمبلي

أندرو روبرتسون (قائد منتخب اسكتلندا):
1- محمد صلاح
2- عثمان ديمبلي
3- نونو مينديز

ويعكس تصويت لاعبي ليفربول المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح داخل الفريق، رغم عدم تتويجه بالجائزة في نسختها الحالية.

محمد صلاح جوائز ذا بيست ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

ترشيحاتنا

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

المتهم

شخص يدعى دهس نجله بجرار زراعى بأسيوط .. والداخلية تكشف الحقيقة

أرشيفية

إحالة دعوي الدستورية للنظر في بطلان الانتخابات

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد