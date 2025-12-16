كيف صوّت خماسي ليفربول لمحمد صلاح في جوائز ذا بيست 2025؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل تصويت اللاعبين والمدربين في جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي تُوِّج بها الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تفوقه في سباق المنافسة على الجائزة.

وجاء الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، في المركز الثاني، بينما حل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في المركز الثالث.

وأعلن «فيفا» نتائج تصويت عدد من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، حيث شارك خمسة لاعبين من الفريق في عملية التصويت على قائمة المرشحين، وذلك وفقًا للنظام المعتمد، الذي يمنح صاحب المركز الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة.

وشهدت عملية التصويت حضورًا بارزًا للنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والذي كان ضمن المرشحين للفوز بالجائزة، حيث حصل على دعم واضح من زملائه في الفريق.

تصويت لاعبي ليفربول في جائزة أفضل لاعب 2025 :

فيرجيل فان دايك (قائد منتخب هولندا):

1- محمد صلاح

2- عثمان ديمبلي

3- نونو مينديز

دومينيك سوبوسلاي (قائد منتخب المجر):

1- محمد صلاح

2- عثمان ديمبلي

3- كيليان مبابي

واتارو إندو (قائد منتخب اليابان):

1- محمد صلاح

2- عثمان ديمبلي

3- نونو مينديز

كونور برادلي (قائد منتخب أيرلندا الشمالية):

1- لامين يامال

2- محمد صلاح

3- عثمان ديمبلي

أندرو روبرتسون (قائد منتخب اسكتلندا):

1- محمد صلاح

2- عثمان ديمبلي

3- نونو مينديز

ويعكس تصويت لاعبي ليفربول المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح داخل الفريق، رغم عدم تتويجه بالجائزة في نسختها الحالية.