مشادة في تدريبات الزمالك بين أحمد حمدي وعبد الرؤوف

نشبت مشادة بين أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.



وقرر أحمد عبدالرؤوف تجميد اللاعب لحين إشعار آخر وذلك خلال تدريبات فريق الكرة الأول استعدادا لخوض مباراة حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر المقرر اقامتها يوم 20 ديسمبر الحالي.

ويغيب عن الزمالك كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لامم أفريقيا، وشيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالاضافة ل سيف الجزيرى مع منتخب تونس بخلاف إصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع وغياب محمد السيد للتجميد على بسبب عدم التجديد للزمالك

وعاد الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عواد للانتظام مع فريق الزمالك فى التدريبات كما عاد الفلسطينى عدى الدباغ للتدريبات.