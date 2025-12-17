مجدي طلبة: منتخب مصر مُؤهل لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية أمام منتخب نيجيريا في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.



وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن مباراة منتخب مصر أمام نسور نيجيريا كانت بروفة جيدة للاعبي منتخب الفراعنة قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية واحتكاك قوي فنياً قبل السفر إلى المغرب".



وأضاف: "منتخب مصر بقيادة حسام حسن يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين والمحترفين لذلك منتخب الفراعنة مؤهل إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الأفريقية".