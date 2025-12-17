خلافات حول الميراث.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتعدّي على سيدة بالضرب بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على سيدة بالضرب بالقاهرة لخلافات بينهما حول الميراث.



تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ يوليو الماضى حدثت مشاجرة بين إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج)، وشقيقها ( سائق - مقيم بذات العنوان) لخلافات بينهما حول الميراث قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بخدوش بالوجه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.