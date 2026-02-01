برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

جاء ذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وذلك بحضور ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية العامة ٣٣٦٣٤ طالبا وطالبة، حضر منهم ٣٣١٥١ طالبا، ونجح ٢٨٤٣١ طالبا وطالبة، بنسبة نجاح ٨٥.٧٦%.

وبلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية ٨٦.٥%، حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين ٩٩٥ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٠٢ ونجح ٧٨١ طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الفكرية، حضر ٣١ طالبا وطالبة من إجمالى ٤٧ مقيدا بنسبة نجاح ٦٦%.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن النتيجة اليوم على الموقع التالى: https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/natega-login?govID=83

وغدا بالمدارس حتى يتسنى طباعتها.

وعلى صعيد آخر وخلال لقائه مدير المديرية،، أكد الدكتور أيمن الشهابى ضرورة الاستعداد التام للفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على جاهزية المدارس والالتزام بالضوابط التى حددتها الوزارة.