إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تعديل وزاري في الكويت.. وتغيير 8 حقب مهمة

هاجر رزق

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الأحد، مرسوما أميريا بإجراء تعديل وزاري يشمل عدة حقائب في حكومة البلاد، من بينهم تغيير وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وتعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في منصبه، بحسب ما أوردت وكالة "كونا" الكويتية للأنباء.


 وينص المرسوم على "تعديل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يُعين أسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وتعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية، وتعيين الدكتورة ريم غازي الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة". 

كما نص المرسوم الأميري "على تعيين عبدالعزيز ناصر المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتعيين عبدالله صبيح بوفتين وزيرا للاعلام والثقافة، والدكتور يعقوب السيد يوسف هاشم الرفاعي وزيرا للمالية". 

وأكد المرسوم ، أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

وتزامنت التعديلات الوزارية مع مراسم الاحتفال برفع العلم تحت رعاية وحضور أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد.

أمير الكويت حقائب حكومة تعديل الشيخ جراح جابر الأحمد المرسوم الأميري

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

بقرار جمهوري.. تعيين أبوالخير عميدا لكلية الآداب وسلطان للتربية بجامعة المنيا

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض مشروعك للحرف اليدوية والتراثية ببيلا.. صور

إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

