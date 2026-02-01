تعديل وزاري في الكويت.. وتغيير 8 حقب مهمة

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الأحد، مرسوما أميريا بإجراء تعديل وزاري يشمل عدة حقائب في حكومة البلاد، من بينهم تغيير وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وتعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في منصبه، بحسب ما أوردت وكالة "كونا" الكويتية للأنباء.



وينص المرسوم على "تعديل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يُعين أسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وتعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية، وتعيين الدكتورة ريم غازي الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة".

كما نص المرسوم الأميري "على تعيين عبدالعزيز ناصر المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتعيين عبدالله صبيح بوفتين وزيرا للاعلام والثقافة، والدكتور يعقوب السيد يوسف هاشم الرفاعي وزيرا للمالية".

وأكد المرسوم ، أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

وتزامنت التعديلات الوزارية مع مراسم الاحتفال برفع العلم تحت رعاية وحضور أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد.