انتهاك صارخ.. مستوطنون يفتتحون مسار اقتحام جديد داخل المسجد الأقصى

افتتح مستوطنون، اليوم /الأحد/، بالتنسيق مع شرطة الاحتلال، مسار اقتحام جديد داخل المسجد الأقصى المبارك، يسمح لهم بالوصول إلى محيط قبة الصخرة من جهتي الغرب والشمال.

وأوضحت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا المسار الجديد سيسهل الوصول إلى صحن قبة الصخرة مقارنة بالأعوام الماضية، في حين أنهم مُنعوا من ذلك سابقا، إلى جانب رفع "الحرج الديني" عنهم، حيث تُحرم شريعتهم الاقتراب مما يسمونها صخرة "قدس الأقداس" حتى تتحقق شروط الطهارة، فضلا عن تشجيعهم على المطالبة بحرية الاقتحام، وعدم الاقتصار على مسارات محددة في المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن مركبات عسكرية لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.

وأشارت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن جنود الاحتلال قاموا باحتجاز عدد من المتطوعين، بعد أن اقتحموا نقطة الإسعاف الموجودة داخل البلدة.