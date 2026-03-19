دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً بعد غروب شمس اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 - 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان لها، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبذلك يكون اليوم الخميس هو المتتم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026.

موعد عيد الفطر فلكيًا

كان أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن في وقت سابق، تفاصيل موعد عيد الفطر 2026 في مصر، وفق الحسابات الفلكية الخاصة بهلال شهر شوال 1447 هجريًا، والتي تحدد موعد نهاية شهر رمضان المبارك، وأول أيام العيد.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447هـ، وسوف يتم تحري رؤية الهلال اليوم مع غروب الشمس.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد، فإن غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر

القاهرة: 6:24 صباحًا

الجيزة: 6:24 صباحًا

الإسكندرية: 6:29 صباحًا

بورسعيد: 6:20 صباحًا

السويس: 6:19 صباحًا

دمياط: 6:22 صباحًا

المنصورة: 6:24 صباحًا

الزقازيق: 6:23 صباحًا

طنطا: 6:25 صباحًا

بنها: 6:24 صباحًا

كفر الشيخ: 6:25 صباحًا

دمنهور: 6:27 صباحًا

الفيوم: 6:26 صباحًا

بني سويف: 6:25 صباحًا

المنيا: 6:26 صباحًا

أسيوط: 6:24 صباحًا

سوهاج: 6:22 صباحًا

قنا: 6:18 صباحًا

أسوان: 6:18 صباحًا