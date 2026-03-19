الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً بعد غروب شمس اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 - 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان لها، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبذلك يكون اليوم الخميس هو المتتم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026.

موعد عيد الفطر فلكيًا

كان أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن في وقت سابق، تفاصيل موعد عيد الفطر 2026 في مصر، وفق الحسابات الفلكية الخاصة بهلال شهر شوال 1447 هجريًا، والتي تحدد موعد نهاية شهر رمضان المبارك، وأول أيام العيد.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447هـ، وسوف يتم تحري رؤية الهلال اليوم مع غروب الشمس.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد، فإن غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر

القاهرة: 6:24 صباحًا
الجيزة: 6:24 صباحًا
الإسكندرية: 6:29 صباحًا
بورسعيد: 6:20 صباحًا
السويس: 6:19 صباحًا
دمياط: 6:22 صباحًا
المنصورة: 6:24 صباحًا
الزقازيق: 6:23 صباحًا
طنطا: 6:25 صباحًا
بنها: 6:24 صباحًا
كفر الشيخ: 6:25 صباحًا
دمنهور: 6:27 صباحًا
الفيوم: 6:26 صباحًا
بني سويف: 6:25 صباحًا
المنيا: 6:26 صباحًا
أسيوط: 6:24 صباحًا
سوهاج: 6:22 صباحًا
قنا: 6:18 صباحًا
أسوان: 6:18 صباحًا

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

أول أيام عيد الفطر المبارك

مصر والسعودية.. رسميا غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

الأوقاف تفتتح ٨ مساجد غدا

الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

سؤال الطفلة منى

مين من الأنبياء والصالحين كانوا في مصر؟ إمام السيدة زينب يرد

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

أفضل وقت لتناول كحك العيد
أفضل وقت لتناول كحك العيد
أفضل وقت لتناول كحك العيد

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد