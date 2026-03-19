بث مباشر.. لحظة إعلان مفتي الجمهورية نتيجة رؤية هلال شوال

تستطلع دار الإفتاء المصرية، عقب صلاة المغرب اليوم، رؤية هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وتعد دار الإفتاء المصرية هي الجهةُ المسؤولةُ عن إعلانِ موعدِ عيدِ الفطرِ المبارك.

وتعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر 2026، عقب صلاة المغرب اليوم الخميس، وتشير الحسابات الفلكية المصرية إلى أن يوم الجمعة 20 مارس وهو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وغرة شهر شوال 1447هـ، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

ويجب انتظار رؤية دار الإفتاء المصرية، حيث تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غد الخميس الموافق 19 مارس 2026، وفي بيان لها أمس أعلنت الممكلة العربية السعودية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026م.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غد الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.