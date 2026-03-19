ديني

هل العيد الجمعة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتحدد أول أيام عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، عقب صلاة المغرب اليوم، رؤية هلال شهر شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وتعد دار الإفتاء المصرية هي الجهةُ المسؤولةُ عن إعلانِ موعدِ عيدِ الفطرِ المبارك.

متى موعد عيد الفطر المبارك؟

تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر 2026، عقب صلاة المغرب اليوم الخميس، وتشير الحسابات الفلكية المصرية إلى أن يوم الجمعة 20 مارس وهو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وغرة شهر شوال 1447هـ، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط، ويجب انتظار رؤية دار الإفتاء المصرية، حيث تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غد الخميس الموافق 19 مارس 2026، وفي بيان لها أمس أعلنت الممكلة العربية السعودية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026م. 
 


متى موعد عيد الفطر 2026 دار الإفتاء

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غد الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 فلكيا

كشف عن التقديرات الفلكية لشهر رمضان 1447هـ / 2026م، موضحة أن شهر  رمضان المبارك يأتي هذا العام 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات.

وبحسب هذه التقديرات، من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان.

موعد عيد الفطر 2026
عيد الفطر المبارك

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

تفاصيل بقاء هلال شوال في السماء

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية وفق الآتي:

مكة المكرمة: 30 دقيقة.

القاهرة: 35 دقيقة.

باقي محافظات مصر: ما بين 30 إلى 37 دقيقة.

العواصم والمدن العربية والإسلامية: من 11 إلى 42 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يعتمد على الرؤية الشرعية التي تعلنها مساء يوم الرؤية.

موعد اجازة عيد الفطر 2026

كما أوضح المعهد أن يوم الخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان) سيكون أطول أيام الصيام هذا العام، حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن تعلن التوقيتات الرسمية النهائية قبل العيد مباشرة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

بحسب الأجندة الرسمية ، تمتد إجازة عيد الفطر لعام 2026 لمدة 3 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 الرسمية للموظفين

تبدأ إجازة عيد الفطر 2026، من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بما يعكس التقاليد الاجتماعية ويمنح الموظفين فترة راحة خلال هذه المناسبة الدينية.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الخاص

وحددت وزارة العمل، إجازة عيد الفطر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

عدد أيام إجازة العيد 
 

تمنح إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص كعطلة مدفوعة الأجر، مع إمكانية تشغيل بعض العاملين وفق مقتضيات العمل، على أن يحصلوا في هذه الحالة على تعويض وفقا لقانون العمل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 في مصر

تبلغ مدة إجازة عيد الفطر 2026 في مصر 5 أيام متتالية، وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتشمل الإجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الحفاظ على انتظام العمل بالمرافق الحيوية.

