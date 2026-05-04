قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
الرؤية أونلاين لأول مرة.. تفاصيل قانون الأسرة للمسلمين بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جايكو 8 موديل 2026 في السعودية

سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة
سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة جايكو عن طرازها الجديد جايكو 8 موديل 2026 ، وتنتمي 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا سورينتو وبيجو 5008 وفولفو XC90، وهيونداي سنتافي .

سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة 

مواصفات جايكو 8 موديل 2026

زودت سيارة جايكو 8 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك الشلال الأمامي المميز، وبها خطوط أكثر انسيابية، وبها عجلات معدنية ضخمة مقاس 20 بوصة، وبها سقف بانوراما يمتد ليمنح الركاب رؤية سماوية شاملة، وتدعم السيارة عمق خوض في المياه يصل إلى 600 مم، وبها جلد الكونياك، وبها سقف داخلي من جلد الغزال .

سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلي أن سيارة جايكو 8 موديل 2026 بها، شاشات مدمجة كبيرة، ومقاعد أمامية كهربائية تدعم التدفئة والتهوية وخاصية التدليك.

محرك جايكو 8 موديل 2026

تحصل سيارة جايكو 8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين قويين، وتنتج قوة 422 حصان، وبها عزم دوران 580 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة 

وتمنح بطارية جايكو 8 موديل 2026 الضخمة سعة 34.4 كيلوواط/ساعة السيارة مدى قيادة كهربائياً خالص يصل إلى 133 كم/ساعة، وتدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 70 كيلوواط، مما يسمح بشحن البطارية من 20% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية .

سعر جايكو 8 موديل 2026

سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة 

تباع سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 216 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جايكو في صناعة السيارات 

سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة 

تأسست جايكو عام 2023 كعلامة تجارية صينية فاخرة متخصصة في سيارات الدفع الرباعي، وهي تابعة لشركة شيري أوتوموبيل، وتركز العلامة التي تسوق عالمياً خارج الصين على دمج الأداء القوي على الطرق الوعرة مع التقنيات الذكية، وحققت أومودا وجايكو معاً نمو سريع تجاوز مليون سيارة في غضون 3 سنوات.

مواصفات جايكو 8 جايكو 8 موديل 2026 8 موديل 2026 جايكو 8 محرك جايكو 8 سعر جايكو 8 كيا سورينتو بيجو 5008 هيونداي سنتافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

ترشيحاتنا

معتمد جمال

أحمد شوبير يوجه رسالة إلي جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

وزير الشباب والرياضة

وزيرا الشباب والبترول يعقدان مائدة مستديرة لتمكين الشباب في قطاع الطاقة خلال إيجبس 2026

كهربا

رئيس نادي إنبي: كهربا من أكثر اللاعبين التزامًا داخل الفريق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد