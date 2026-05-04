أسعار جايكو 8 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة جايكو عن طرازها الجديد جايكو 8 موديل 2026 ، وتنتمي 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا سورينتو وبيجو 5008 وفولفو XC90، وهيونداي سنتافي .

مواصفات جايكو 8 موديل 2026

زودت سيارة جايكو 8 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك الشلال الأمامي المميز، وبها خطوط أكثر انسيابية، وبها عجلات معدنية ضخمة مقاس 20 بوصة، وبها سقف بانوراما يمتد ليمنح الركاب رؤية سماوية شاملة، وتدعم السيارة عمق خوض في المياه يصل إلى 600 مم، وبها جلد الكونياك، وبها سقف داخلي من جلد الغزال .

بالاضافة إلي أن سيارة جايكو 8 موديل 2026 بها، شاشات مدمجة كبيرة، ومقاعد أمامية كهربائية تدعم التدفئة والتهوية وخاصية التدليك.

محرك جايكو 8 موديل 2026

تحصل سيارة جايكو 8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين قويين، وتنتج قوة 422 حصان، وبها عزم دوران 580 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتمنح بطارية جايكو 8 موديل 2026 الضخمة سعة 34.4 كيلوواط/ساعة السيارة مدى قيادة كهربائياً خالص يصل إلى 133 كم/ساعة، وتدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 70 كيلوواط، مما يسمح بشحن البطارية من 20% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية .

سعر جايكو 8 موديل 2026

تباع سيارة جايكو 8 موديل 2026 الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 216 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جايكو في صناعة السيارات

تأسست جايكو عام 2023 كعلامة تجارية صينية فاخرة متخصصة في سيارات الدفع الرباعي، وهي تابعة لشركة شيري أوتوموبيل، وتركز العلامة التي تسوق عالمياً خارج الصين على دمج الأداء القوي على الطرق الوعرة مع التقنيات الذكية، وحققت أومودا وجايكو معاً نمو سريع تجاوز مليون سيارة في غضون 3 سنوات.