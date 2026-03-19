الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال عيد الفطر 2026 من مرصد حلوان.. بث مباشر

رؤية هلال عيد الفطر
رؤية هلال عيد الفطر
إسلام خالد

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال عيد الفطر 2026 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1447هـ، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تعذر رؤية هلال عيد الفطر 2026 في حلوان

وقال الدكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه قد تعذر رؤية هلال عيد الفطر 2026، داخل لجنة مرصد حلوان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن  نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية شهر رمضان.

دار الإفتاء هي الجهة المنوطة بإعلان بداية الشهور العربية

ولفت الدكتور أمير حسن حسين، إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأوضح الدكتور أمير حسين حسن، أن هلال شهر رمضان 2026 ولد اليوم الخميس الموافق 19 مارس، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 03:25 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما قد يشكل تحدي أمام لجان الرصد الشرعي والفلكي المكلفة باستطلاع الهلال.

طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في مناطق من خليج العقبة وسيناء على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 30%، وعلى فترات متقطعة.

رياح مثيرة للأتربة وتراجع في الرؤية

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

