شيخ الأزهر ورئيس الوزراء يتفقدان معرضا للإصدارات العلمية والمشغولات اليدوية

تفقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة «المصرية»، الذي يقام بمركز الأزهر للمؤتمرات، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO).

شيخ الأزهر ورئيس الوزراء يتفقدان معرضًا للإصدارات العلمية والمشغولات اليدوية

وأشاد شيخ الأزهر، بما يقدمه المعرض من نماذج إيجابية لعمل المرأة وإنتاجها، مؤكدًا أن تمكين المرأة اقتصاديًّا يُعد ركيزة أساسية لحفظ كرامتها، ودعم استقرار الأسرة، وتعزيز دورها في المجتمع، وأن الإسلام شجع العمل المنتج، وكرَّم المرأة، وضمن لها حقها في الكسب الشريف والمشاركة الإيجابية في البناء والتنمية.

وشمل المعرض عددًا من إصدارات الأزهر الشريف والمطويات الفقهية من مختلف قطاعات الأزهر، والتي تناقش قضايا المرأة في أبواب الفقه المختلفة، مع عرض عدد من الكتب الأخرى التي تفيد الحضور وتعالج مختلف قضايا المجتمع، ومنتجات متنوعة لرائدات الأعمال والمتدربات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب منتجات عدد من المشاغل بالمحافظات، بما يعكس تنوع الحرف اليدوية المصرية، ودورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز قدرتها على الإسهام الفاعل في المجتمع.