إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
ديني

شيخ الأزهر ورئيس الوزراء يتفقدان معرضا للإصدارات العلمية والمشغولات اليدوية

شيخ الأزهر ورئيس الوزراء
شيخ الأزهر ورئيس الوزراء
أحمد سعيد

تفقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة «المصرية»، الذي يقام بمركز الأزهر للمؤتمرات، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO).

شيخ الأزهر ورئيس الوزراء يتفقدان معرضًا للإصدارات العلمية والمشغولات اليدوية

وأشاد شيخ الأزهر، بما يقدمه المعرض من نماذج إيجابية لعمل المرأة وإنتاجها، مؤكدًا أن تمكين المرأة اقتصاديًّا يُعد ركيزة أساسية لحفظ كرامتها، ودعم استقرار الأسرة، وتعزيز دورها في المجتمع، وأن الإسلام شجع العمل المنتج، وكرَّم المرأة، وضمن لها حقها في الكسب الشريف والمشاركة الإيجابية في البناء والتنمية.

وشمل المعرض عددًا من إصدارات الأزهر الشريف والمطويات الفقهية من مختلف قطاعات الأزهر، والتي تناقش قضايا المرأة في أبواب الفقه المختلفة، مع عرض عدد من الكتب الأخرى التي تفيد الحضور وتعالج مختلف قضايا المجتمع، ومنتجات متنوعة لرائدات الأعمال والمتدربات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب منتجات عدد من المشاغل بالمحافظات، بما يعكس تنوع الحرف اليدوية المصرية، ودورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز قدرتها على الإسهام الفاعل في المجتمع.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر شيخ الأزهر ورئيس الوزراء يتفقدان معرضا للإصدارات العلمية مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة

