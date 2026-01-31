اعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل بدمياط .. تفاصيل



قامت وزارة الصحه ، بمتابعه المنشآت الصحية استعدادا لاعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة منظومة الامن والسلامة وتحقيق معايير السلامة الوطنية...



قامت ادارة السلامةو الصحة المهنيه برئاسة الدكتور رضا سلامة الديك مدير الإدارة ، بالمرور علي مستشفي رأس البر المركزى لمتابعة استكمال أعمال الحمايه المدنية الخاصة باعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل ، وحدة كفر سعد البلد لمتابعة أعمال ومعايير الصحة المهنية الخاصة باعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل، و مستشفي طوارئ كفر سعد لمتابعة التجهيزات الخاصة واستكمال أعمال الحمايه المدنية لاعتماد المستشفى كمستشفي نموذجي، وكذلك مركز الغسيل الكلوى بمستشفى عزبة البرج المركزى لتحديد احتياجات المركز من أعمال الحمايه المدنية وذلك استعدادا لاعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل (GAHR) كأول مركز غسيل كلوى معتمد، ومستشفي طب وجراحة العيون بدمياط لدراسة احتياجات اعتماد المستشفى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم المرور وتجهيز مخزن الطعوم الرئيسي بمديرية الشؤون الصحية باحتياجات المركز من أعمال الحمايه المدنية وذلك استعدادا لاعتماده كمخزن طعوم معتمد..

