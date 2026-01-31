ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24129 طن تشمل : 1900 طن يوريا و 3533 طن كلينكر و 955 طن مولاس و 17741 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71350 طن تشمل : 37574 طن ذرة و 8534 طن حديد و 11442 طن خردة و 13800 طن قمح .



و أوضح البيان إلى أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56575 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3718 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي و امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2323 حركة .