بقيمة 15 مليون جنيه.. دعم مستشفيات دمياط بأجهزة طبية متنوعة



أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق ، عن دعم مستشفيات محافظة دمياط بعدد ٧ أجهزة رسم قلب ، علاوة على دعم مستشفى دمياط العام بجهاز تنفس صناعى للأطفال بتردد عالى ، كما شمل الدعم توفير عدد ٤ أجهزة تنفس صناعي للأطفال بعدد من المستشفيات، إلى جانب توفير عدد ٥٩ ترمومتر حرارى ، فضلًا عن دعم مستشفيات دمياط العام وكفر سعد المركزى ، والحميات والصدر بعدد من أجهزة التنفس الصناعي للكبار ، بقيمة اجمالية تصل إلى ١٥ مليون جنيه.

وتوجه الدكتور محمد عبد الخالق بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان، على دعمها الدائم للمنظومة الطبية بالمحافظة .

وأكد أن ما تم توفيره مؤخرًا من خطة الوزارة يساهم فى تعزيز جاهزية الأقسام الخدمية واللوجيستية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .