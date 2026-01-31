قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنقاذ وإصابة وإنذارين.. الأهلي يتأخر بهدف أمام يانج أفريكانز في الشوط الأول

يسري غازي

أنهي فريق الأهلي الشوط الأول بالتأخر بهدف أول أمام نظيره يانج أفريكانز بالوقت بدل الضائع في المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بإستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية تمر إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ فى الدقيقة العاشرة مصطفي شوبير مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

ونجح ديارا حارس فريق يانج أفريكانز فى إبعاد إحدي الكرات الخطيرة التي أرسلها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 20.

 وتعرض في الدقيقة 22 طاهر محمد طاهر للإصابة إثر تدخل قوي من أحد لاعبى المنافس ليخضع إلي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي وحصل بوكا لاعب الفريق المنافس على بطاقة صفراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد مصطفي شوبير فى الدقيقة 37 بداعي إضاعته الوقت.

ومرر زيزو في الدقيقة 42 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع يانج أفريكانز إلي ضربة ركنية قبل أن تصل إلي تريزيجيه.

وأعلن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز على النحو التالي: 

 
مصطفي شوبير في حراسة المرمي 
محمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عثمان. 

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

إيمان العاصي

إيمان العاصي تكشف عن رأيها فى دخول ابنتها مجال التمثيل.. تفاصيل

أحمد العوضي

أحمد العوضي: الناس هتتفاجئ بـ درة في مسلسل علي كلاي

سما إبراهيم

يشاركها فيه عصام عمر.. سما ابراهيم تتحدث عن مسلسلها الجديد عين سحرية

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

