خطوة جديدة في مشوار الإنجازات.. الأهلي يسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة العاشرة

على أعتاب التأهل المبكر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا أفريقيا مهما عندما يواجه يانج أفريكانز التنزاني في مواجهة لا تقبل التهاون يسعى خلالها الأحمر لحسم بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواصلة هيمنته القارية.

موقف مجموعة الأهلي

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ليصبح الأهلي بحاجة إلى الفوز فقط لضمان التأهل رسميًا إلى ربع النهائي دون انتظار نتائج الجولات المقبلة.

الأهلي يطارد التأهل العاشر على التوالي

يستهدف الأهلي بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على التوالي بعدما نجح في الوصول إلى هذا الدور 9 مرات متتالية منذ عام 2017 وحتى 2025.

وتعود آخر مرة فشل فيها الأهلي في التأهل إلى ربع النهائي لنسخة 2019، حين أنهى دور المجموعات في المركز الثالث خلف الوداد المغربي وزيسكو يونايتد الزامبي وأسيك ميموزا الإيفواري.

ومنذ ذلك الحين واصل الأهلي هيمنته القارية، حيث بلغ ربع النهائي 9 مرات متتالية وتأهل إلى المباراة النهائية 7 مرات من أصل 8 فيما ودع البطولة من دور الثمانية مرة واحدة فقط أمام صن داونز في نسخة 2019.

الأهلي يعاين ملعب المباراة

وصلت حافلة الأهلي إلى ملعب أماني بجزيرة زنجبار، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ياس توروب ولاعبو الفريق على معاينة أرضية الملعب قبل انطلاق عمليات الإحماء استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

وشهد التشكيل مشاركة طاهر محمد طاهر بدلًا من إمام عاشور، الذي تخلف عن السفر مع بعثة الفريق، ليتم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين وخوض تدريبات منفردة.

موعد المباراة

يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين في البطولة

استهل الأهلي مشواره في البطولة بفوز عريض 4-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في الجولة الثانية، قبل أن يحقق الفوز على يانج أفريكانز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

في المقابل، افتتح يانج أفريكانز مشواره بالفوز على الجيش الملكي، ثم تعادل سلبيًا مع شبيبة القبائل، قبل الخسارة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

القناة الناقلة للمباراة

تُذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.