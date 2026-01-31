قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة جديدة في مشوار الإنجازات.. الأهلي يسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة العاشرة

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

على أعتاب التأهل المبكر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا أفريقيا مهما عندما يواجه يانج أفريكانز التنزاني في مواجهة لا تقبل التهاون يسعى خلالها الأحمر لحسم بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواصلة هيمنته القارية.

موقف مجموعة الأهلي
يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ليصبح الأهلي بحاجة إلى الفوز فقط لضمان التأهل رسميًا إلى ربع النهائي دون انتظار نتائج الجولات المقبلة.

الأهلي يطارد التأهل العاشر على التوالي
يستهدف الأهلي بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على التوالي بعدما نجح في الوصول إلى هذا الدور 9 مرات متتالية منذ عام 2017 وحتى 2025.

وتعود آخر مرة فشل فيها الأهلي في التأهل إلى ربع النهائي لنسخة 2019، حين أنهى دور المجموعات في المركز الثالث خلف الوداد المغربي وزيسكو يونايتد الزامبي وأسيك ميموزا الإيفواري.

ومنذ ذلك الحين واصل الأهلي هيمنته القارية، حيث بلغ ربع النهائي 9 مرات متتالية وتأهل إلى المباراة النهائية 7 مرات من أصل 8 فيما ودع البطولة من دور الثمانية مرة واحدة فقط أمام صن داونز في نسخة 2019.

الأهلي يعاين ملعب المباراة
وصلت حافلة الأهلي إلى ملعب أماني بجزيرة زنجبار، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ياس توروب ولاعبو الفريق على معاينة أرضية الملعب قبل انطلاق عمليات الإحماء استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

وشهد التشكيل مشاركة طاهر محمد طاهر بدلًا من إمام عاشور، الذي تخلف عن السفر مع بعثة الفريق، ليتم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين وخوض تدريبات منفردة.

موعد المباراة
يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين في البطولة
استهل الأهلي مشواره في البطولة بفوز عريض 4-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في الجولة الثانية، قبل أن يحقق الفوز على يانج أفريكانز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

في المقابل، افتتح يانج أفريكانز مشواره بالفوز على الجيش الملكي، ثم تعادل سلبيًا مع شبيبة القبائل، قبل الخسارة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

القناة الناقلة للمباراة
تُذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي يانج أفريكانز التنزاني الأهلي دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

محمد صلاح وعمر مرموش

الريدز في اختبار فبراير.. مواجهات قوية وصدام مصري بين صلاح ومرموش

كريم أحمد

بجانب محمد صلاح.. مشاركة تاريخية للمهاجم المصري كريم أحمد في تدريبات ليفربول

حمزة عبدالكريم

حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة لاستكمال صفقة انتقاله| صور

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد