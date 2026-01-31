تاريخ مواجهات الأهلي ويانج افريكانز في بطولة أبطال إفريقيا

يخوض النادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم مباراة قوية لا تقبل القسمة علي إثنين مع يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا علي ملعب أماني في مدينة زنجبار التنزانية

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية من جدول ترتيب بطولة أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط ليبتعد عن منافسه يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليهم الجيش الملكي المغربي ثم شبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطتين لكل منهم ومن خلال النتائج والمواجهات التاريخية ظهر تفوق ملحوظ للمارد الأحمر

ولعب الفريقان 13 مباراة خلال سبع مواجهات من لقاءتهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد وفاز الأهلي في 8 مباريات ويقابله يانج أفريكانز بفوز وحيد وتعادل الفريقيين في أربع لقاءات وأحرز لاعبو الشياطين الحمر 22 هدفا علي مدار البطولة وإستقبلت شباكهم 5 أهداف

ويزداد اللقاء صعوبة حيث يقام علي أرض الفريق المنافس ويأتي الآف المشجعيين لمساندة فريقهم وشهدت تدريبات حراسة المرمي تنافسا كبيرا بين محمد الشناوي ومصطفي شوبير في المران الختامي للفريق أمس علي ملعب أماني وعلق المدرب ييس توروب علي بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تتعلق ببعض اللاعبين مشددا علي ضرورة التركيز والفوز في هذه المباراة لضمان التأهل رسميا الي الدور ربع النهائي

وعاقب الأهلي للاعب إمام عاشور بتوقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه مع إيقافه لمدة أسبوعين والتدريب منفردا خلال هذه المدة نظرا لمخالفة اللاعب القوانين وعدم السفر مع بعثة الأهلي الخميس

الماضي المتجهه إلي تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

وخرج اللاعب عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر ستوري وكتب : للأسف كلام كتير مغلوط وغير صحيح بيتردد بخصوص اللي حصل وأنا متقبل أي قرار ياخده النادي وواثق أنه المسئولين هيتفهموا موقفي كويس

وأضاف : أنا فعلا عندي دور برد جامد ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي وباخد مضادات حيوية وللأسف كل أسرتي بتعانى من نفس الأعراض وأنا بلغت الدكتور أحمد جاب الله بظروفي الصحية وعدم قدرتي علي السفر ودة إجراء غير كافي في مثل هذه الأمور لكن أخطأت بحسن نية وكان المفروض أتواصل مع كابتن وليد صلاح الدين علشان يبلغ المدير الفني وتتعمل الإجراءات المتبعة عند التخلف عن السفر والموضوع إتقفل خلاص

وأردف : تواصلت امبارح مع الكابتن وليد صلاح الدين وأنا تحت أمر النادي وجمهور النادي الاهلي سندي وضهري بعد ربنا سبحانه وتعالي وبعتذر للنادي والجهاز الفني وزمايلي وقبلهم جمهور الأهلي وأنا فخور باللعب في أكبر نادي في إفريقيا وعلاقتي بجماهيره العريقة لا تقبل القسمة علي إثنين

واختتم : أرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع والناس اللي بتقول ان إمام عاشور عايز يلوي دراع النادي الأهلي بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل محدش يقدر يلوي دراع النادي الاهلي ولا يمكن أفكر بالطريقة دي أبدا وانا اتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء وبقالي 3 سنين في النادي والحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا في حق جماهيره وده حقهم عليا ووجودي في الأهلي نادي القرن وفي ضهري جمهور الأهلي يعوضني عن أب حاجة عندنا ماتش مهم بكرة يارب كل التوفيق لزمايلي والجهاز الفني ونحقق الفوز اللي يسعد كل الأهلاوية