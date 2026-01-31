قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج افريكانز في بطولة أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي
القسم الرياضة

يخوض النادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم مباراة قوية لا تقبل القسمة علي إثنين مع يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال  إفريقيا علي ملعب أماني في مدينة زنجبار التنزانية 

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية من جدول ترتيب بطولة أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط ليبتعد عن منافسه يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويليهم الجيش الملكي  المغربي ثم شبيبة القبائل  الجزائري برصيد نقطتين لكل منهم ومن خلال النتائج والمواجهات التاريخية ظهر تفوق ملحوظ للمارد الأحمر 

ولعب الفريقان 13 مباراة خلال سبع مواجهات من لقاءتهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد وفاز الأهلي في 8 مباريات ويقابله يانج أفريكانز بفوز وحيد وتعادل الفريقيين في أربع لقاءات وأحرز لاعبو الشياطين الحمر 22 هدفا علي مدار البطولة وإستقبلت شباكهم 5 أهداف 

ويزداد اللقاء صعوبة حيث يقام علي أرض الفريق المنافس ويأتي الآف المشجعيين لمساندة فريقهم وشهدت تدريبات حراسة المرمي تنافسا كبيرا بين محمد الشناوي ومصطفي شوبير في المران الختامي للفريق أمس علي ملعب أماني وعلق المدرب ييس توروب علي بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تتعلق ببعض اللاعبين مشددا علي ضرورة التركيز والفوز في هذه المباراة لضمان التأهل رسميا الي الدور ربع النهائي 

وعاقب الأهلي للاعب إمام عاشور بتوقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه مع إيقافه لمدة أسبوعين والتدريب منفردا خلال هذه المدة نظرا لمخالفة اللاعب القوانين وعدم السفر مع بعثة الأهلي الخميس

 الماضي المتجهه إلي تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 

وخرج اللاعب عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر ستوري وكتب : للأسف كلام كتير مغلوط وغير صحيح بيتردد بخصوص اللي حصل وأنا متقبل أي قرار ياخده النادي وواثق أنه المسئولين هيتفهموا موقفي كويس 

وأضاف : أنا فعلا عندي دور برد جامد ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي وباخد مضادات حيوية وللأسف كل أسرتي بتعانى من نفس الأعراض وأنا بلغت الدكتور أحمد جاب الله بظروفي الصحية وعدم قدرتي علي السفر ودة إجراء غير كافي في مثل هذه الأمور لكن أخطأت بحسن نية وكان المفروض أتواصل مع كابتن وليد صلاح الدين علشان يبلغ المدير الفني وتتعمل الإجراءات المتبعة عند التخلف عن السفر والموضوع إتقفل خلاص 

وأردف : تواصلت امبارح مع الكابتن وليد صلاح الدين وأنا تحت أمر النادي وجمهور النادي الاهلي سندي وضهري بعد ربنا سبحانه وتعالي وبعتذر للنادي والجهاز الفني وزمايلي وقبلهم جمهور الأهلي وأنا فخور باللعب في أكبر نادي في إفريقيا وعلاقتي بجماهيره العريقة لا تقبل القسمة علي إثنين 

واختتم : أرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع والناس اللي بتقول ان إمام عاشور عايز يلوي دراع النادي الأهلي بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل محدش يقدر يلوي دراع النادي الاهلي ولا يمكن أفكر بالطريقة دي أبدا وانا اتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء وبقالي 3 سنين في النادي والحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا في حق جماهيره وده حقهم عليا ووجودي في الأهلي نادي القرن وفي ضهري جمهور الأهلي يعوضني عن أب حاجة عندنا ماتش مهم بكرة يارب كل التوفيق لزمايلي والجهاز الفني ونحقق الفوز اللي يسعد كل الأهلاوية

الاهلي يانج افريكانز دوري ابطال افريقيا

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

المطران جان ماري شامي

المطران شامي يختتم الأربعين ساعة سجودا أمام القربان المقدس من أجل السلام

محطة قطارات صعيد مصر

القومي للإعاقة: محطة بشتيل نموذج مشرف يتضمن جميع الخدمات لذوي الهمم

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: توريد وزراعة 788 ألف شجرة متنوعة بالمحاور والميادين والطرق الرئيسية فى 17 محافظة

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

