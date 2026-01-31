عمرو الدردير: الأهلي داخل «المفرمة» بسبب ضغط المباريات والسفر المتواصل

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير على ضغط المباريات الذي يواجهه النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يدخل ما وصفه بـ«المفرمة» بسبب تلاحم المباريات والسفر المتواصل.





وأوضح الدرديري أن الأهلي يواجه يانج أفريكانز في تنزانيا عصر اليوم 31 يناير، ثم يغادر مباشرة بعد المباراة ليصل إلى القاهرة صباح الأحد 1 فبراير، على أن يخوض مرانًا واحدًا فقط يوم الاثنين 2 فبراير، قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري يوم الثلاثاء 3 فبراير.





وأضاف أن الفريق يحصل على راحة يوم واحد فقط يوم الأربعاء 4 فبراير، ثم يتدرب الخميس 5 فبراير ويسافر بعد المران إلى الجزائر، ليصل فجر الجمعة 6 فبراير، ويخوض مرانًا مسائيًا واحدًا قبل مواجهة شبيبة القبائل مساء السبت 7 فبراير.





وتابع الدرديري أن بعثة الأهلي تغادر الجزائر صباح الأحد 8 فبراير وتصل مساءً، ثم يحصل اللاعبون على راحة يوم الاثنين 9 فبراير، قبل العودة للتدريبات يوم الثلاثاء 10 فبراير، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 يوم الأربعاء 11 فبراير.





واختتم الدرديري حديثه بالإشارة إلى أن الأهلي يعود للتدريبات يوم الخميس 12 فبراير، قبل مواجهة الجيش الملكي يوم الجمعة 13 فبراير، في جدول مزدحم يمثل ضغطًا كبيرًا على الفريق.