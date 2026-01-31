وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب يانج أفريكانز.. صور

وصل لاعبو النادي الأهلي إلي أرضية ملعب مباراة يانج أفريكانز التنزاني قبل المباراة المقرر إقامتها بعد قليل فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
أعلن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز على النحو التالي:
مصطفي شوبير في حراسة المرمي
محمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عثمان.