خالد الغندور يهنئ سمير كمونة برئاسة أكاديمية الأهلي في الرياض

حرص الإعلامي خالد الغندور على تهنئة النجم الكبير وصديقه العزيز الكابتن سمير كمونة، بمناسبة توليه رئاسة أكاديمية النادي الأهلي في الرياض.

وكتب الغندور عبر حسابه: «ألف مبروك للنجم الكبير وصديقي العزيز كابتن سمير كمونة رئاسته لأكاديمية النادي الأهلي في الرياض»، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على تقديم تجربة مميزة تليق باسم النادي الأهلي وتاريخه.

وأكد سمير كمونة، المدير الفني لفرع أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم بمدينة الرياض، أن النادي يستهدف إنشاء ٢٠ فرعًا في المملكة العربية السعودية، في إطار خطط التوسع التي ينتهجها مجلس الإدارة على كافة المستويات.

وأوضح كمونة، أن كرة القدم أصبحت تمثل أهمية كبيرة للتواصل بين الشعوب، وأنها فرصة للاستثمار وتحقيق أهداف رياضية واقتصادية عديدة، بما يعود بصورة إيجابية على كافة عناصر المنظومة.

وأشار إلى أن افتتاح الفرع الجديد لأكاديميات النادي يعكس مكانة الأهلي وتفكير مجلس إدارته بصورة تتجاوز الحدود وتصل إلى آفاق جديدة، وهو ما يعزز من روابطه القوية مع جماهيره بالخارج.

وشدد كمونة ، على أن استراتيجية العمل في فرع أكاديمية الأهلي بالرياض سوف تتوافق مع أسس النادي وخططه الطموحة نحو اكتشاف المواهب وتصديرها للساحة الداخلية والخارجية.