سمير كمونة: مصطفى محمد وأسامة فيصل بحاجة لفرص أكبر في منتخب مصر

أكد سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق، أن مستوى وشكل المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية أظهر أن الفترة القادمة تبشر بضرورة منح الثنائي مصطفى محمد وأسامة فيصل فرص أكبر.

وقال سمير كمونة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن لديه القناعة التامة بقدرات الثنائي وإلا لما تم ضمهم من البداية، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول وصاحب قدرات عالية تساعد المنتخب على تعديل طريقة اللعب بما يتناسب مع متطلبات المباريات المقبلة.

وأشار كمونة إلى أن منتخب مصر يفتقد لصانع ألعاب، وأن هذا المركز يعاني منه الفريق بشدة بعد عبدالله السعيد لاعب الزمالك، موضحًا أن توافر صانع ألعاب قادر على التحكم في وسط الملعب سيكون له أثر كبير على أداء المنتخب في البطولات القادمة.